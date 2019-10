24 ottobre 2019- 16:22 Hyundai: sceglie soluzioni di ricarica di Enel X

Roma, 24 ott. (Adnkronos) - Enel X e Hyundai rendono ancora più conveniente la mobilità elettrica proponendo ai clienti Kona Electric e Ioniq Electric soluzioni integrate per la ricarica domestica e pubblica. Hyundai si conferma brand all’avanguardia nella mobilità a zero e basse emissioni, offrendo tutti i principali powertrain alternativi, tra cui elettrici, ibridi plug-in e full hybrid, con soluzioni innovative e pratiche, capaci di migliorare la vita di tutti i giorni. I clienti che sceglieranno le versioni elettriche di Kona e Ioniq potranno usufruire dell’installazione della infrastruttura di ricarica domestica 'JuiceBox' di Enel X, la soluzione più pratica, veloce e intelligente per fare il pieno di energia in casa. L’offerta comprende anche la possibilità di ricaricare l’auto presso le infrastrutture di ricarica pubbliche di Enel X, in Italia e in Europa, anche in modalità fast."Siamo felici di aver stretto un’alleanza che semplificherà il passaggio all’elettrico e che rappresenta un ulteriore passo in avanti nel processo di transizione verso una mobilità interamente sostenibile", commenta Alessio Torelli, responsabile Enel X Italia. "Le nostre soluzioni innovative permetteranno a chi sceglie i veicoli elettrici Hyundai di fare il pieno di energia comodamente a casa e di accedere alla rete di stazioni di ricarica standard e fast più capillare d’Italia e d’Europa".