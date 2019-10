24 ottobre 2019- 16:23 Hyundai: sceglie soluzioni di ricarica di Enel X (3)

(Adnkronos) - I clienti potranno quindi scegliere tra tre diversi pacchetti: partendo dal 'Juice Pack Home' che include la fornitura della JuiceBox, il servizio di Home Check e il servizio di installazione, fino ad arrivare ai 'Juice Pack Full' e 'Juice Pack Full Plus' che consentono anche di usufruire dell’intera rete di infrastrutture pubbliche presenti sull’App JuicePass di Enel X. Le ultime due soluzioni includono un pacchetto di kWh da utilizzare in 24 mesi (salvo esaurimento anticipato): 780 kWh con Juice Pack Full e 1.620 kWh con Juice Pack Full Plus, equivalenti rispettivamente a circa 5.000 e oltre 10.000 km di percorrenza per il Full Plus. Inclusi anche due anni di servizio illimitato per la prenotazione delle Infrastrutture di Ricarica (IdR) e la card per la ricarica dalle colonnine (da utilizzare in alternativa alla App).