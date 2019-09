24 settembre 2019- 11:30 Hyundai: testerà camion ad idrogeno in Israele nel 2020

Gerusalemme, 24 set. (AdnKronos/Xinhua) - La più grande casa automobilistica sudcoreana Hyundai Motor eseguirà un esperimento su larga scala su camion alimentati a idrogeno nel 2020. I veicoli alimentati a idrogeno esistono da circa 50 anni, ma non sono mai entrati nella produzione in serie. A causa del significativo peggioramento negli ultimi anni delle normative ambientali globali, diversi produttori, tra cui Honda e Toyota, hanno iniziato a produrre auto alimentate a idrogeno. Israele è un luogo adatto per le prove di Hyundai, date le condizioni stradali e meteorologiche, compreso il calore estremo nella regione del Mar Morto, le strade ripide in pendenza nella Galilea settentrionale, e le prove di durata prolungata nel trasporto di carichi pesanti sulla strada Arava nel sud-est di Israele. In vista dell'esperimento, il ministero dell'Energia israeliano dovrebbe pubblicare un invito a presentare proposte per l'installazione di stazioni di rifornimento di idrogeno prodotto dal gas naturale. I test saranno condotti da Taavura Group, la più grande azienda israeliana di autotrasporto e logistica, in collaborazione con Colmobil Group che rappresenta esclusivamente Hyundai Motors in Israele. Hyundai ha già introdotto un autocarro a idrogeno che ha iniziato ad operare quest'anno in Europa, con un driving range di 400 km e un rifornimento di idrogeno di 7 minuti.