I COMMERCIANTI DI GIARDINI NAXOS, PER IL G7 SUBITO UN CALO VENDITE DEL 50 PER CENTO

25 maggio 2017- 12:35

Taormina (Messina), 25 mag. (AdnKronos) - "A maggio abbiamo avuto un calo di vendite che sfiora il cinquanta per cento. E di solito questo è il mese che dà il via alla stagione estiva. Perché negli alberghi ci sono soltanto militari e uomini delle forze dell'ordine o dell'organizzazione del G7". E' lo sfogo di Antonio Ferrara, commerciante di Giardini Naxos (Messina), che ha un negozio di ceramiche e souvenir a pochi passi dall'Hotel Hilton, dove si trova il centro stampa per i giornalisti di tutto il mondo accreditati per il G7 di Taormina. "Da un lato siamo contenti che ci sia il G7 perché sono state pulite le aiuole e le strade - dice Ferrara all'Adnkronos - Ci vorrebbe un G7 ogni quattro-cinque anni. Ma per il resto, stiamo subendo notevoli disagi. Anche per l'ordinanza di chiusura di sabato. Un altro danno economico per noi che viviamo di turismo. Speriamo che almeno l'estate vada bene...". Il negozio pieno di ceramiche e ricordi dalla Sicilia è vuoto, la commessa gioca con il telefonino in attesa che arrivi qualche cliente. Non la pensa così Antonino Cavallaro, proprietario di un supermarket, sempre nelle vicinanze dell'Hilton. "Sono contento che si faccia il G7 e anche se si registrano dei disagi per noi non mi preoccupo - dice - Anche l'ordinanza di chiusura va bene. Almeno si evitano problemi di ordine pubblico". Cavallaro è originario di Catania ma vive da venti anni a Giardini Naxos. "Vedremo quello che accadrà domani e dopodomani - dice - Voglio essere fiducioso". E poi chiede alla cronista: "Ma al G7 parleranno anche di religione? O sempre delle solite cose?...".Il questore di Messina, Giuseppe Cucchiara ha già fissato il percorso del corteo che sabato prossimo sfilerà proprio per le vie di Giardini Naxos contro il G7 di Taormina. La manifestazione prenderà il via dal parcheggio Salluzzo di Giardini Naxos per arrivare a piazza Municipio. Sono attesi, secondo le stime ufficiali, circa 3.500-4mila manifestanti.