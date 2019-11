4 novembre 2019- 10:28 Iag: acquista Air Europa per 1 mld

Londra, 4 nov. (Adnkronos) - Iag, ha holding che controlla tra le altre British Airways, Aer Lingus e Iberia, acquista da Globalia per 1 miliardo di euro la compagnia aerea Air Europa. Lo rende noto International Consolidated Airlines Group (Iag) in un comunicato evidenziando da questa operazione "un significativo potenziale in termini di sinergie a livello dei costi e dei ricavi". Il perfezionamento è previsto per il secondo semestre del 2020 dopo il via libera delle autorità competenti.Con questa operazione, si legge nella nota, l'aereoporto Madrid, inoltre, diventerà uno dei più grandi hub europei alla stregua di quelli di Amsterdam, Francoforte, Heathrow e Charles De Gaulle. L'acquisizione di Air Europa, aggiunge l'ad di Iag, Willie Walsh, "permette di consolidare Madrid come principale hub europeo e permette a Iag di raggiungere la leadership nell'Atlantico meridionale".