26 febbraio 2019- 12:11 Iberdrola: accelera piano investimenti, sale a 34 mld entro 2022

Roma, 26 feb. (AdnKronos) - Iberdrola accelera il piano di crescita globale con investimenti per 34 miliardi di euro entro il 2022 che saranno dedicati soprattutto allo sviluppo delle rinnovabili. Ad annunciarlo è il gruppo energetico spagnolo. In precedenza Iberdrola puntava a 32 mld. Con questo piano, commenta il Ceo di Iberdrola, Ignacio Galan, "diamo maggiore impulso alla transizione energetica irreversibile verso un modello energetico low-carbon. I nostri investimenti in capitale crescono di 2 miliardi di euro e la nostra capacità di generazione di energia sarà superiore del 30% entro la fine del 2022".