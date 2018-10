16 ottobre 2018- 10:42 Iberdrola: cede per 801 mln quota in Scottish Power Generation a Drax

Roma, 16 ott. (AdnKronos) - Il gruppo energetico spagnolo Iberdrola cede la sua partecipazione in Scottish Power Generation al gruppo britannico Drax per 801 milioni di euro. E' quanto si legge in una nota.