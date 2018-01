IBERDROLA: COMDATA PARTNER PER 'CUSTOMER CARE' IN ITALIA

22 gennaio 2018- 11:08

Roma, 22 gen. (AdnKronos) - Iberdrola, il gruppo spagnolo leader mondiale nella produzione di energia rinnovabile, annuncia la scelta di Comdata quale partner per lo sviluppo e l’offerta di servizi avanzati in ambito customer care, a supporto del proprio ingresso nel mercato retail dell’elettricità e del gas in Italia. Il gruppo, si legge in una nota, è impegnato nello sviluppo di servizi di eccellenza per il nostro Paese che consentano di rispondere al meglio alle aspettative di assistenza e di informazione trasparente web-based 24/24, mettendo in campo la propria esperienza nel customer care, con l’applicazione di un modello proprio e unico a livello internazionale nei vari paesi in cui è presente nella vendita al cliente finale.A questo scopo, Iberdrola ha scelto di affidarsi alle ottime competenze tecnologiche e alla capacità di servizio di Comdata, quale operatore leader in Italia e a livello internazionale nel settore del customer care. "La qualità del servizio al cliente - commenta Lorenzo Costantini, Country Manager di Iberdrola in Italia - è per Iberdrola un fattore competitivo di successo. L’innovazione in questo ambito, calibrata sulle esigenze del retail italiano è dunque uno step molto importante della strategia del nostro Gruppo a livello locale"."Sono personalmente lieto di questo positivo incontro tra le esigenze di Iberdrola nel mercato italiano e le nostre competenze nella gestione delle Customer Operations", sottolinea Massimo Canturi, Ceo di Comdata Group. "Ritengo che sarà l’avvio di una collaborazione di reciproca soddisfazione, considerando gli obiettivi di crescita delle nostre aziende e la nostra forte esperienza nel comparto energy e utilities", aggiunge.