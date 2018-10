29 ottobre 2018- 13:17 Iberdrola: inaugura parco eolico marino 'Wikinger' in Germania (2)

(AdnKronos) - Il progetto Wikinger segna l’entrata di Iberdrola sul mercato elettrico tedesco, paese nel quale si è appena aggiudicata la costruzione di altri due parchi eolici marini: Baltic Eagle (476 MW) e Wikinger Süd (10 MW). La somma di questi tre progetti, tutti situati vicino all’isola di Rügen, darà luogo al maggior complesso offshore del mar Baltico, con una capacità totale installata di 836 MW e un investimento complessivo di 2.500 milioni di euro. In questo modo, sottolinea la società, "nei prossimi anni la Germania diventerà un’area chiave per il gruppo Iberdrola, assieme ai suoi mercati principali: Stati Uniti, Regno Unito, Messico, Brasile e Spagna".Wikinger è la prima installazione eolica marina progettata e gestita al 100% da una società spagnola e consolida il posizionamento di Iberdrola come azienda di riferimento nel settore delle energie rinnovabili in Europa, in grado di sviluppare progetti in mercati competitivi come quello tedesco, e rispettare i termini esigenti solitamente fissati dalle autorità tedesche. Inoltre, ha consentito la creazione di posti di lavoro e opportunità per le aziende spagnole fornitrici come Navantia e Windar.