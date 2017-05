IBM: L'INTELLIGENZA AUMENTATA DI WATSON APRE A PUBBLICO E AZIENDE (2)

15 maggio 2017- 18:32

(AdnKronos) - Per quanto riguarda il mondo bancario e assicurativo, "stiamo cercando di mettere Watson a monte del processo di valutazione e raccolta degli obblighi normativi che regolano la vita di una banca e studiando le applicazioni possibili nelle analisi dei sinistri, per evitare le frodi e facilitare il lavoro dei liquidatori". Nella settimana del Watson Summit ci sarà spazio anche per iniziative più ludiche, al Casello daziario, con showcase, eventi e demo interattive utili a toccare con mano l'innovazione. L'iniziativa sarà interamente seguita da Virgin Radio, con pillole di informazione arricchite dalla presenza di ospiti e personaggi dello spettacolo.Gli appuntamenti con gli esperti partono domani con 'Il Cognitive nel mondo del Consumer e le soluzioni per ottimizzare il customer journey su tutti i canali'. Ci sarà Luca Binazzi, Director Consumer Industry Ibm. Mercoledì è il giorno di 'Piattaforme dati e infrastrutture per un futuro cognitivo' con Marco Utili - Director of Systems Hardware Ibm. Giovedì, 'le Nuove sfide per la sicurezza: combattere il cybercrime con la cognitive security e prepararsi all'entrata in vigore della GDPR', con Francesco Teodonno, Security Business Unit Leader di Ibm. Venerdì è il giorno dell' Industria 4.0 e Internet of Things, 'le nuove vie della competitività per migliorare la catena del valore nel New Manufacturing' con Stefano Rebattoni, Gm Global Technology Services di Ibm. Sabato e domenica, 'Watson nella vita quotidiana: le applicazioni per le città, il turismo, la salute, i servizi sociali'. Lunedì 'Cloud & Cognitive: la comprensione e la trasformazione dei dati creano innovazione per l'azienda'. Martedì si termina con 'La business continuity nell'era del cognitive, per una resilienza ai massimi livelli', di nuovo con Stefano Rebattoni.