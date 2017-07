IBM: PALERMO SI AGGIUDICA SMARTER CITIES CHALLENGE 2017-2018

21 luglio 2017- 16:22

Milano, 21 lug. (AdnKronos) - È Palermo l'unica città europea a vincere l'Ibm Smarter Cities Challenge 2017-2018, programma internazionale di sostegno allo sviluppo di progetti innovativi per le comunità locali su temi come lo sviluppo economico, l'immigrazione e la sicurezza. "Ancora una volta - dichiara il sindaco Leoluca Orlando - ci viene riconosciuta la bontà e la correttezza del nostro approccio al tema delle migrazioni e dei cittadini migranti che rappresentano una grande risorsa e un'opportunità". Ibm "ci riconosce non solo una visione dei rapporti fra persone e i popoli, ma soprattutto la capacità di costruire innovazione sociale per lo sviluppo armonico della comunità. Un supporto di cui siamo grati e orgogliosi e che certamente produrrà ottimi risultati". Insieme a Palermo, sono quattro le città scelte da Ibm tra le oltre cento candidature: Busan (Corea del Sud), San Isidro (Argentina), San Jose (Usa) e Yamagata (Giappone). A partire dal prossimo autunno, team di esperti cominceranno ad affiancare gli amministratori, i cittadini, le aziende e associazioni no-profit locali per fornire servizi di consulenza e patrocinio gratuiti. Dal 2010, il programma Smarter Cities Challenge ha fornito supporto a più di 130 città, con oltre 800 esperti e servizi per un controvalore stimabile in 68 milioni di dollari. Ciascun contratto di consulenza ha un valore di circa 500mila dollari.