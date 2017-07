ICBPI: PERFEZIONATA ACQUISIZIONE DI BASSILICHI

4 luglio 2017- 12:50

Milano, 4 lug. (AdnKronos) - Icbpi consolida ulteriormente il proprio posizionamento di leader nel settore della monetica perfezionando l'acquisizione di Bassilichi, società dell’omonimo gruppo specializzato nei pagamenti e nell’offerta di servizi a banche, imprese e Pubblica amministrazione. Il perimetro oggetto dell’acquisizione comprende, oltre alla capogruppo, il Consorzio Triveneto (primario operatore nazionale nella gestione dei servizi POS, e-commerce e corporate banking), Moneynet, BassmArt, Bassilichi Cee e ArsBlue."L’acquisizione del gruppo rientra nel piano di sviluppo messo in atto da Icbpi per consolidare ulteriormente la propria presenza nel mondo dei pagamenti in Italia, attraverso acquisizioni mirate". Infatti, la società ha già acquisito i "Merchant Book Acquiring" di Monte dei Paschi di Siena e di Deutsche Bank. L’assemblea di Bassilichi ha indicato Leonardo Bassilichi e Clemente Honorati rispettivamente per le cariche di presidente e amministratore delegato. Contemporaneamente, il cda di Icbpi, presieduto da Franco Bernabè, ha indicato Marco Bassilichi alla Presidenza di CartaSi, carica che assumerà nelle prossime settimane.