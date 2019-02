19 febbraio 2019- 10:32 Iccrea: perfeziona prima cartolarizzazione Bcc CreditoConsumo di 660 mln

Roma, 19 feb. (AdnKronos) - Iccrea Banca nel ruolo di sole arranger perfeziona la prima Cartolarizzazione di Bcc CreditoConsumo (società del Gruppo bancario Iccrea che gestisce il marchio Crediper), del valore di 660 milioni di euro. La cartolarizzazione, denominata 'Crediper Consumo', ha come sottostante crediti in bonis rivenienti da contratti di prestito personale e prevede un periodo di revolving di 20 mesi.Nell’ambito della cartolarizzazione sono stati emessi due titoli: un titolo Senior di Classe A dotato di rating ed un titolo Junior di Classe B, privo di rating. La Classe A, con un tranching di circa l’80% e un valore di 520 milioni, è stata sottoscritta da Bcc CreditoConsumo al fine di essere utilizzata come sottostante di operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea. Il titolo di Classe B, del valore di 140,5 milioni di euro, è stato anch’esso sottoscritto da Bcc CreditoConsumo. L’elevata qualità del portafoglio crediti della Società ha consentito di ottenere un rating dei titoli Senior, assegnato rispettivamente da DBRS e Fitch, pari a AA (sf) / AA- (sf). I titoli saranno quotati presso la Borsa di Dublino.Gli ottimi giudizi conseguiti, dice Savino Bastari, Direttore Generale di Bcc CreditoConsumo, "sono il risultato della responsabilità che quotidianamente la Società impiega nell’erogazione dei finanziamenti Crediper, supportando le famiglie nello sviluppo consapevole dei propri progetti di vita". Nell’ambito dell’operazione, Iccrea Banca è stata assistita dallo studio legale Orrick, Herrington & Sutcliffe.