7 gennaio 2019- 18:43 Ice: Cereda (Assolombarda), 'nomina Ferro ci soddisfa pienamente'

Milano, 7 gen. (AdnKronos) - "La nomina di Carlo Ferro alla presidenza dell’Ice ci soddisfa pienamente e siamo certi che saprà interpretare con responsabilità e competenza questo ruolo strategico per lo sviluppo delle imprese sui mercati internazionali". Lo afferma Enrico Cereda, vicepresidente di Assolombarda con delega all'Internazionalizzazione ed Europa. "Assolombarda conferma, come sempre, la disponibilità a collaborare con le istituzioni per la crescita del sistema industriale e del Paese", conclude.