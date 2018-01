ICM: 4 NUOVE COMMESSE IN ITALIA E SI RAFFORZA ALL'ESTERO CON SIMEST

22 gennaio 2018- 12:31

Roma, 22 gen. (AdnKronos) - Il gruppo Icm - Impresa Costruzioni Maltauro, tra i top player italiani nel settore delle costruzioni e che comprende società attive nei grandi lavori di ingegneria civile, industriale e infrastrutturale, ha chiuso il 2017 con l’acquisizione di quattro nuove commesse in Italia con primari clienti nelle città di Piacenza, Verona, Taranto e Carpi per un valore complessivo di 70 milioni di euro. Lo rende noto lo stesso gruppo in un comunicato.Generali Real Estate, che gestisce le attività connesse al business immobiliare del Gruppo Generali in Italia, ha assegnato a gruppo Icm i lavori per la realizzazione di un nuovo insediamento logistico a Piacenza, presso l'area denominata "Macroarea T2". Il progetto, del valore di 29 milioni di Euro, riguarda un fabbricato a destinazione logistico/commerciale per la grande distribuzione, con una superficie coperta di circa 80.000 m2 in struttura prefabbricata, la realizzazione delle opere interne di finitura e degli impianti tecnologici.A Verona, invece, Gruppo Icm sarà impegnato nel restauro strutturale e funzionale, nonché nella riqualificazione architettonica e impiantistica de "La Rotonda", già centrale di produzione del ghiaccio all'interno degli ex magazzini generali, che costituisce uno dei migliori esempi di architettura industriale in città.