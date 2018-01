ICM: 4 NUOVE COMMESSE IN ITALIA E SI RAFFORZA ALL'ESTERO CON SIMEST (3)

(AdnKronos) - L'aumento di capitale sociale di Delma Engineering UK è stato sottoscritto per il 55% da gruppo Icm e per il 45% da Simest e ha come obiettivo il rafforzamento di Gruppo Icm sui mercati internazionali per sostenere il piano investimenti in macchinari e attrezzature per le commesse internazionali e la penetrazione commerciale in nuovi mercati. Attualmente all’estero, dove realizza circa il 60% dei ricavi, il Gruppo è impegnato nella realizzazione di commesse per il Ministero della Difesa in Qatar, la costruzione di un ospedale in Oman, la realizzazione di infrastrutture stradali in Polonia e Romania e la costruzione della Smart City Konza in Kenya. "Affacciarsi al nuovo anno con l'acquisizione di quattro commesse in Italia con primari clienti e l'aumento di capitale di Delma Engineering realizzato al fianco di Simest - commenta l'ad del gruppo Icm, Alberto Liberatori- ci riempie di soddisfazione e ci consente di guardare con crescente ottimismo al futuro". Queste operazioni, sottolinea, "si inseriscono nel piano di sviluppo strategico del Gruppo sui mercati nazionale e internazionale e testimoniano come il percorso di crescita tracciato con il piano industriale triennale 2017-2019 che abbiamo presentato lo scorso anno e che punta al raddoppio del fatturato in tre anni, prosegue a pieno ritmo. Il fatto che clienti di rilievo e partner importanti come Simest ci scelgano è un'ulteriore testimonianza della solidità del nostro Gruppo e del know how specialistico che ci viene riconosciuto", conclude.