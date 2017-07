ICT: ACCORDO ZTE ITALIA- TOR VERGATA PER POLO FORMAZIONE E MANAGEMENT

Roma, 28 lug. (AdnKronos) - Accordo tra Zte Italia, uno dei maggiori provider di prodotti e servizi per le telecomunicazioni a livello globale presente in Italia da oltre dieci anni, e l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata per la realizzazione di un centro di formazione e ricerca nell’ICT (Information and Communication Technologies) e altri settori affini alle attività della multinazionale cinese. Ad annunciarlo è una nota congiunta. Uno degli obiettivi principali del polo di eccellenza, che si chiamerà “ZTE-Università di Roma Tor Vergata Joint Training Center” (JTC), sarà lo sviluppo e la promozione della formazione manageriale, grazie alla collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria dell’Impresa “Mario Lucertini” dell’Ateneo romano.“Siamo molto soddisfatti di questo accordo con una delle più prestigiose università italiane, che permette a ZTE di consolidare la propria presenza in Italia, paese che consideriamo strategico per le nostre attività a livello internazionale e che è al centro di un importante piano di investimenti”, ha dichiarato Hu Kun, presidente di ZTE Europe e amministratore delegato di ZTE Italia. “Il nostro programma di crescita, a cui stiamo lavorando dall’inizio dell’anno, prevede - ha aggiunto Hu Kun - di continuare a investire incrementando sia la nostra forza lavoro sia la nostra base clienti. Creare nuova occupazione richiede tuttavia anche la necessità di aumentare le competenze dei nostri tecnici e delle persone impegnate nell’indotto. Tor Vergata è il primo esempio di collaborazione con il mondo accademico italiano e siamo aperti ad altre partnership nel futuro”.