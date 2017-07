ICT: ACCORDO ZTE ITALIA- TOR VERGATA PER POLO FORMAZIONE E MANAGEMENT (2)

28 luglio 2017- 12:44

(AdnKronos) - L’accordo prevede l’attivazione di corsi e attività di formazione sulle ICT, la gestione di impresa e nel campo delle comunicazioni mobili e delle reti di telecomunicazione fisse e ibride di futura generazione (NGA); l’organizzazione di eventi, seminari, workshop di settore; la partecipazione congiunta a progetti di formazione, sia nazionali che internazionali. “Tor Vergata” mette inoltre a disposizione parte della sede di Villa Mondragone, il prestigioso Centro di rappresentanza situato a Monte Porzio Catone (RM), dove l’azienda realizzerà un laboratorio dotato di strumenti innovativi per le telecomunicazioni fisse e mobili. Il JTC avvierà le proprie attività operative a partire già dal prossimo mese di ottobre. “Questo accordo segna un altro importante traguardo per il nostro Ateneo – ha dichiarato il Rettore di “Tor Vergata” Giuseppe Novelli – e conferma la validità della direzione strategica intrapresa da una università che vuole tradurre in azione l’importante concetto della “Terza missione”. È solo aprendoci, mettendo a disposizione i nostri talenti e le nostre competenze, mettendo a frutto i risultati della nostra ricerca che possiamo davvero segnare un cambio di passo. Abbiamo il dovere di dialogare con la società, creare opportunità sempre nuove e possibilità di crescita per i nostri giovani”.