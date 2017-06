ICT: DE POLI (GE), DIGITALIZZAZIONE PROCESSI MIGLIORA PRODUTTIVITà

8 giugno 2017- 15:43

Milano, 8 giu. (AdnKronos) - La digitalizzazione dei processi produttivi, la messa in rete delle macchine che dialogano tra di loro aiuta, migliora la produttività aziendale. Così Sandro De Poli, presidente e ad di GE Italia e Israele, spiega a margine del X Forum della Comunicazione che si è svolto a Milano come viene declinata la innovazione digitale all'interno dell'azienda. Essa, osserva "ha portato a sviluppare una piattaforma software dedicata alla digitalizzazione dell'industria all'interno del gruppo. Abbiamo creato lo scorso anno una divisione che si chiama GE Digital che propone soluzione di digitalizzazione dei processi industriali". il punto di partenza è stata la presa d'atto che "i sistemi produttivi hanno perso produttività, sono diventati meno interessanti dal punto di vista del bilancio delle aziende". Ora, sottolinea De Poli, "vediamo una opportunità di portare più alti standard di produttività mettendo le macchine in rete, facendo in modo che le macchine dialoghino l'una con l'altra. Poi il funzionamento di ogni macchina può essere analizzato per vedere se viene utilizzata nel modo ottimale e abbiamo cominciato a constatare nelle nostre fabbriche che questo dava risultati".