ICT: FORUM COMUNICAZIONE, UOMO AL CENTRO DELLA TRASFORMAZIONE DIGITALE

8 giugno 2017- 15:45

Milano, 8 giu. (AdnKronos) - Creatività e innovazione gli strumenti per gestire le trasformazioni in atto, dal digitale all’economia, dal sociale all’ambito culturale, e riposizionare l’uomo al centro di una società ormai dominata dalle nuove tecnologie: questo il tema della decima edizione del Forum della Comunicazione e dell’Innovazione Digitale, il principale evento italiano della comunicazione d’impresa e istituzionale con focus specifico sui temi dell’innovazione e del digital engagement, che si è svolto a Milano, a Palazzo Lombardia.“Per questo anniversario così importante per noi siamo partiti da un dato di fatto: viviamo in una società in continua trasformazione, che sta profondamente modificando il modo in cui viviamo, lavoriamo e comunichiamo” commenta Fabrizio Cataldi, chairman di Comunicazione Italiana che ha organizzato l'evento.“Quello che vogliamo cercare di capire è come possiamo 'accompagnare' queste trasformazioni per far sì che l’uomo possa guidarle e trarne i maggiori vantaggi. Prendendo in prestito un’affermazione ben più nota per la quale a differenziarci dagli animali sia il dono della parola possiamo dire che oggi a distinguerci dalla tecnologia sia la creatività. E su questa - spiega - dobbiamo fare leva per tornare a occupare il ruolo di protagonista che ci spetta”.