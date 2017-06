ICT: FORUM COMUNICAZIONE, UOMO AL CENTRO DELLA TRASFORMAZIONE DIGITALE (2)

8 giugno 2017- 15:45

(AdnKronos) - “La trasformazione digitale sta unendo discipline e settori, modificando il nostro modo di lavorare e di vivere e siamo lieti di collaborare con il Forum della Comunicazione per aprire un confronto produttivo con gli altri attori di questo cambiamento” evidenzia Stefania Duico, responsabile Marketing Centrale Microsoft Italia. "Questo evento da anni rappresenta un laboratorio dove sperimentare il futuro per la crescita economica e sociale del nostro Paese ed è con molto piacere che ospiteremo l’appuntamento ForumFest del 7 giugno presso la nostra Microsoft House, uno spazio aperto alla collaborazione tra le persone, un luogo di confronto per aziende e cittadini sulle opportunità offerte dal digitale e un punto di riferimento per i giovani che vogliono sviluppare l’innovazione in Italia, valori ampiamente condivisi anche dal Forum della Comunicazione”.Numerosi i contributi e le testimonianze dirette di aziende e istituzioni durante il Forum, per capire come le trasformazioni in atto hanno modificato le abitudini di vita e di relazionarsi di quanti ogni giorno si muovono all’interno del mondo della comunicazione.Per Luca Targa, Ceo di Inside Comunicazione, “è un onore partecipare a questa edizione del Forum della Comunicazione, che affronterà un tema a me molto caro come comunicatore, ovvero come accompagnare le aziende nella trasformazione digitale. Spesso, infatti, gli imprenditori mi chiedono come poter convivere tra analogico e digitale, in quest’epoca in cui i confini sono ormai superati. Parlerò proprio di questo, di come sfruttare la rivoluzione digitale per non farsi travolgere dal cambiamento, e come trovare contatti, la nuova sfida, partendo dal presupposto che ancora a interagire con noi sono le persone”.