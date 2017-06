ICT: FORUM COMUNICAZIONE, UOMO AL CENTRO DELLA TRASFORMAZIONE DIGITALE (3)

8 giugno 2017- 15:45

(AdnKronos) - Per il decimo compleanno del Forum, sono 145 gli speaker di eccellenza e oltre 1.000 i partecipanti confermati. Per l’occasione, all’apertura del Forum è stato presentato il Manifesto For#umanCommunication, progetto ideato e creato da Comunicazione Italiana in collaborazione con il professor Piero Dominici e in partnership con Enet Group. Obiettivo del Manifesto è contribuire a diffondere una nuova prospettiva ed una 'nuova cultura della comunicazione' e del relazionarsi.“Considero il cambiamento un autentico volano per la crescita. Perseguendo questa idea è nata Inrete” dichiara Simone Dattoli, ad di Inrete Relazioni Istituzionali e Comunicazione.“Credendo sempre nella positività delle scelte di chi si propone di innovare, abbiamo deciso di sostenere con forza il tema di questa edizione del Forum della Comunicazione portandovi la nostra esperienza in ambiti distintivi e in evoluzione come quelli delle Relazioni Istituzionali e della comunicazione in ambito scientifico. In un contesto di trasformazione generale, come quello attuale, ritengo sia fondamentale avere una mappatura del cambiamento nel nostro settore e quella offerta dal Forum è una preziosa opportunità di confronto”. "Per far sì che all’aumentare delle tecnologie della connessione corrisponda un incremento delle opportunità relazionali è necessario maturare in cultura, capacità critica e autocritica e soprattutto rivalutare la centralità dell’uomo e delle sue idee. In un clima di condivisione e sinergia, allora, tutti sono chiamati a dare il loro contributo per dare vita a un nuovo 'umanesimo" conclude Dattoli.