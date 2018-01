IDEAL STANDARD: D'ATTORRE (LEU), GRASSO CONTESTATO DA INFILTRATI

12 gennaio 2018- 11:52

Roma, 12 gen. (AdnKronos) - L'impegno del presidente del Senato e leader di Leu, Pietro Grasso, nella difesa dei lavoratori di Ideal Standard che rischiano il proprio posto di lavoro "è stato esercitato in maniera costante ed è stato riconosciuto da tutti i lavoratori". Oggi al sit-in di protesta "c'erano due contestatori isolati che non sono dell'Ideal Standard: uno è un militante politico di estrema destra, l'altro di estrema sinistra". Lo sostiene Alfredo D'Attorre, di Leu."Abbiamo parlato con decine di lavoratori che non hanno nulla a che fare con questo atteggiamento. - prosegue l'esponente di Leu - Quella di Ideal Standard è una vicenda molto grave per le ricadute pesantissime che può avere sulle provincie di Frosinone ed è emblematica di quel che accade nel mondo del lavoro", dove aziende, "dopo aver intascato contributi pubblici, per ottenere qualche soldo in più decidono di delocalizzare una produzione di eccellenza". D'Attorre sottolinea dunque la "necessità di cambiare le politiche del lavoro e di fornire allo Stato poteri di intervento rispetto a grandi aziende private che hanno incassato contributi pubblici".