IDEAL STANDARD: FILCTEM, CONFERMIAMO GIUDIZIO PESSIMO SU AZIENDA

12 gennaio 2018- 16:02

Roma, 12 gen. (AdnKronos) - "Confermiamo il giudizio pessimo nei confronti di Ideal Standard dopo l’incontro al ministero dello Sviluppo economico di oggi. L'unica certezza è la chiusura del sito di Roccasecca, mentre il piano industriale per gli assetti complessivi del gruppo nel nostro Paese rimane ancora una chimera". Ad affermarlo in una nota è Marco Falcinelli, segretario nazionale della Filctem Cgil, a seguito dell’incontro al Mise con le istituzioni e l’azienda. "Diamo un giudizio positivo all’annuncio del Governo - prosegue Falcinelli -, per voce del ministro Calenda, per aver già avviato contatti con un nuovo imprenditore interessato all’acquisizione del sito garantendo investimenti ed occupazione".Però, rileva, "rimane il rammarico di dover vedere, per l’ennesima volta, un’azienda che annuncia la chiusura in modo arrogante e senza fornire spiegazioni rispetto alla decisione assunta. È un atteggiamento che come Paese e come Istituzioni non dovremmo più accettare", conclude il segretario nazionale della Filctem. "Saremmo costretti, altrimenti, a trovare di volta in volta soluzioni di emergenza che, quando si realizzano, comportano comunque perdita di pezzi di tessuto industriale e sacrifici da parte dei lavoratori. Una politica industriale solo difensiva aiuta ma non risolve i problemi di competitività dell’Italia", conclude Falcinelli.