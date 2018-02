IDEAL STANDARD: FIRMATO ACCORDO, LAVORATORI SALVI

12 febbraio 2018- 14:17

Roma, 12 feb. (AdnKronos) - “E’ stato firmato oggi l’accordo tra Ideal Standard e Saxa Gres per rilevare l’impianto di Roccasecca in continuità aziendale e con tutti i lavoratori”. Così il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda al termine dell’incontro al Mise. L’accordo, sottolinea Calenda, “prevede un piano di investimento di 30 milioni supportato da governo e regioni che rilancerà lo stabilimento per la produzione di un nuovo prodotto molto interessante, un sanpietrino non in pietra ma con un buon esempio di economia circolare”. Il passaggio societario, davanti al notaio, “è previsto per il 22”. “E’ stato fatto tutto a tempo di record onde evitare che la procedura di mobilità, che stanno revocando sindacati e azienda, potesse aver corso. E’ l’inizio di una bella storia, è un bel esempio di gestione di transizione industriale. E’ stato un lavoro articolato, complesso: possiamo essere soddisfatti”, sottolinea Calenda evidenziando che i lavoratori lo hanno invitato a Rocca Secca.”Ci andrò dopo le elezioni”, aggiunge.