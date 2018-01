IDEAL STANDARD: GRASSO POSTA VIDEO PROTESTA, LI CAPISCO E NON LI ABBANDONO

12 gennaio 2018- 12:37

Roma, 12 gen. (AdnKronos) - "Oggi sono stato contestato da alcune persone mentre ero con i lavoratori dell’Ideal-Standard sotto al Ministero. Spesso vi mostrano le immagini quando le contestazioni vengono fatte agli avversari. Ho promesso di dire la verità, per questo voglio pubblicarle io, spiegandole". Lo scrive Pietro Grasso su Facebook dove ha postato un video della contestazioni di cui è stato oggetto stamattina. "Mi hanno urlato 'vattene, vergognati!'. Li capisco, anche io lo avrei fatto. Quando rischi di perdere il lavoro e temi per il futuro della tua famiglia, non ti importa di nulla. E non fai distinzioni. In un primo momento non è servito neanche dirgli che noi abbiamo una proposta completamente diversa per i lavoratori e una visione alternativa del Paese. L’insicurezza e la delusione comportano questo", scrive Grasso. "Alla fine io e i lavoratori ci siamo spiegati: con calma, pazienza e disponibilità reciproca. Ci siamo abbracciati perché non siamo l’uno contro l’altro, siamo dalla stessa parte. Hanno ricordato che quando giorni fa li avevo incontrati a Roccasecca mi avevano chiesto di rivederci sotto al Ministero. La credibilità è cosa rara in politica e io sono un uomo di parola. Stamattina ero con loro: ho preso l’impegno di non abbandonarli, me lo hanno ripetuto oggi. Non lo farò, non lo faremo", sottolinea il leader di Leu.