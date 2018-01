IDEAL STANDARD: GRASSO POSTA VIDEO PROTESTA, LI CAPISCO E NON LI ABBANDONO (2)

(AdnKronos) - "Se si gioca con rabbia e paura -prosegue Grasso-, come chi parla da anni di ruspe e apriscatole per dividerci, succede questo. E a perdere non è Pietro Grasso, ma tutti noi. Dobbiamo prendere per mano questa Italia confusa e arrabbiata, tradita e abbandonata. È una Italia, comprensibilmente, sull’orlo della crisi di nervi. Dobbiamo farlo ora, riportare alla normalità un Paese che sembra stato messo in una centrifuga"."Per questo, anche se è difficile, ho scelto di impegnarmi in Liberi e Uguali. Per ridare credibilità alla politica, per rimettere al centro la dignità delle persone. Basta con promesse assurde, basta con prese in giro, basta con questa dissennata scelta di usare la paura dei cittadini e la vita delle persone per qualche voto in più", conclude il leader di Liberi e Uguali.