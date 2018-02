IDEAL STANDARD: LUNEDì INCONTRO A MISE SU SITO ROCCASECCA

10 febbraio 2018- 11:25

Roma, 10 feb. (AdnKronos) - Si svolgerà lunedì prossimo, alle 10,30, presso il ministero dello Sviluppo Economico, l'incontro tra i sindacati e i vertici aziendali di Ideal Standard per la cessione del sito di Roccasecca, in provincia di Frosinone. Ad annunciarlo è la Femca Cisl, in una nota.