IDEAL STANDARD: SOCIETà, DISPONIBILI A VALUTARE PERCORSO MISE

12 gennaio 2018- 16:50

Roma, 12 gen. (AdnKronos) - Ideal Standard "è disponibile a valutare le condizioni per supportare il percorso presentato dal ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda e si riserva di dare un giudizio più approfondito nell’incontro che il ministro stesso ha fissato fra quindici giorni per condividere con azienda e parti sociali l’avanzamento delle trattative con il potenziale nuovo investitore". Così la società in una nota esprimendo il "proprio apprezzamento" per l'incontro di oggi al ministero dello Sviluppo con il coordinamento diretto del ministro Calenda, che ha ipotizzato un percorso di gestione della vertenza, con il coinvolgimento di Invitalia a partire da oggi.Durante l’incontro, sottolinea Ideal Standard, "l’azienda ha appreso dal Ministro la notizia dell’interessamento di un potenziale investitore che, secondo quanto condiviso dalle Istituzioni, ha presentato 'un piano solido e serio' su Roccasecca".