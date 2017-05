IGUZZINI: IN 2016 FATTURATO IN CRESCITA A 231,5 MLN, +3,7%

23 maggio 2017- 13:50

Roma, 23 mag. (AdnKronos) - iGuzzini Illuminazione, leader internazionale nel settore dell’illuminazione architetturale, prosegue il suo percorso di crescita sulla spinta dell’innovazione tecnologica e di prodotto, e dell’internazionalizzazione dei mercati di sbocco. Il gruppo ha realizzato nel 2016 un fatturato consolidato di 231,5 milioni di euro, con un incremento del +3,7% rispetto al 2015, ed una crescita del 26% negli ultimi 4 anni. Nel 2016 il Gruppo ha venduto il 77,8% della propria produzione all’estero rispetto al 22,2% delle vendite destinate in Italia, a dimostrazione della posizionamento di leadership sul mercato domestico e della primaria posizione in Europa e sui mercati internazionali più dinamici. Il fatturato, composto per il 59,7% di soluzioni di interni e il 40,3% di soluzioni per esterni, con un’incidenza del LED del 76,4%, deriva per il 78% da nuovi prodotti lanciati sul mercato negli ultimi 5 anni (64% nel 2015). Emerge con chiarezza da un lato, che i nuovi prodotti si sono rilevati strategici e dall’altro, che il mercato chiede ogni anno prodotti nuovi e competitivi. Per questo il Gruppo ha investito in ricerca e sviluppo circa il 6% del fatturato. Nel 2016 il margine operativo lordo è stato di 28,9 milioni in crescita del +36,8% rispetto all’anno precedente, con un’incidenza sui ricavi del 12,5% (9,5% nel 2015). “Siamo particolarmente soddisfatti per i risultati del 2016 che rappresentano il record di vendite nella storia di iGuzzini Illuminazione", commenta Andrea Sasso, amministratore delegato di IGuzzini Illuminazione. "Il nostro costante sforzo in ricerca ed innovazione di prodotto, di miglioramento continuo del nostro assetto produttivo, distributivo e commerciale, unito ad una disciplinata gestione economico finanziaria, ci hanno consentito di essere leader nei principali mercati internazionali. L’interesse degli operatori nei confronti del Lighting a livello mondiale e l’incremento delle operazioni di acquisizione avvenuto nel corso del 2016 confermano che il settore risulta essere promettente. Infatti, le stime di crescita del settore illuminotecnico per il prossimo quinquennio convalidano tale assunzione".