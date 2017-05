IGUZZINI: IN 2016 FATTURATO IN CRESCITA A 231,5 MLN, +3,7% (2)

(AdnKronos) - "Ci proponiamo – conclude Sasso – di continuare sulla strada dell’internazionalizzazione e della crescita attraverso lo sviluppo organico delle nostre attività, l’innovazione dei processi e dei prodotti, la valorizzazione della ricerca scientifica e l’integrazione delle nuove tecnologie". Tali risultati riflettono la posizione conquistata nel tempo da iGuzzini tra le più grande aziende globali a livello infrastrutturale e nella valorizzazione dei beni culturali. Sul fronte delle infrastrutture, in Italia iGuzzini ha curato l’intervento di illuminazione per gli aeroporti di Fiumicino e Ciampino; a livello internazionale, quelli di Abu Dhabi, Singapore, Hong Kong. Inoltre, è significativo segnalare anche il lavoro svolto da iGuzzini per l’Eurasia Tunnel di Istanbul, 14 km di avveniristica galleria sottomarina. Da un punto di vista culturale e museale, iGuzzini è intervento sul Cenacolo di Leonardo Da Vinci, e sul Beaubourg di Parigi. Infine, tra qualche mese sarà inaugurata la nuova illuminazione della Cappella degli Scrovegni di Padova, e a seguire la Scuola Grande di San Rocco a Venezia con le opere del Tintoretto.“Oggi- dichiara il presidente Adolfo Guzzini - iGuzzini è sinonimo di illuminazione architetturale e made in Italy nel mondo, grazie a un modello di innovazione culturale partito da lontano. Negli anni Sessanta siamo stati tra i primi a promuovere il design; abbiamo inventato il settore dell’illuminotecnica in Italia e avviato un processo di internazionalizzazione attraverso una rete di ‘multinazionali tascabili’ che ci ha portato in breve tempo a posizionarci tra i maggiori player europei del settore. Abbiamo creato la cultura della luce come parte integrante dell’architettura, mettendo al centro di ogni cosa il benessere dell’uomo e dell’ambiente. Innoviamo continuamente nei prodotti, nei servizi, nella comunicazione, nei processi industriali, nelle HR, protagonisti ed esploratori di un mondo sempre più interconnesso grazie all’Internet of Things".