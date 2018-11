2 novembre 2018- 16:59 Iia: Fim, Mise ci riferisca stato avanzamento impegni (2)

(AdnKronos) - Nell’ultima riunione degli azionisti il Cda e i revisori dei sindaci di IIA, rileva, "hanno di fatto rinviato e riconvocato l'Assemblea Straordinaria, per consentire il perfezionamento dell'annunciata operazione di risanamento e rilancio di Industria Italiana Autobus"."Siamo a conoscenza che nei giorni scorsi, e anche nella giornata di oggi - sottolinea Uliano-, ci sono stati incontri tra gli amministratori e sindaci di IIA con Ferrovie dello Stato, come abbiamo avuto notizia positivamente del pagamento della fideiussione per la produzione di nuovi autobus per Roma, e tutto questo fa prefigurare un’evoluzione positiva, ma comunque per noi è indispensabile rimanere vigili, e pronti a mettere in campo eventuali altre mobilitazioni dei lavoratori di Bologna e Avellino, fino a quando l’operazione di assetto societario non sarà positivamente completata", conclude il sindacalista.