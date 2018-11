21 novembre 2018- 20:48 Iia: Fim, scongiurata messa in liquidazione, lavorare per ricapitalizzazione

Roma, 21 nov. (AdnKronos) - "Dalle notizie che abbiamo sembra scongiurata e archiviata la messa in liquidazione della società. Sono stati ascoltati i nostri appelli alla responsabilità e le pressioni fatte dai lavoratori che si sono mobilitati. Finalmente gli azionisti di Industria italiana autobus hanno preso atto che il processo di capitalizzazione in corso e sta procedendo verso il suo completamento". Ad affermarlo in una nota è Ferdinando Uliano segretario nazionale Fim Cisl"Questa - sottolinea - una buona notizia per i lavoratori e per le organizzazioni sindacali che hanno lottato e manifestato in questi mesi. Ora tutti quanti lavorino per il rafforzamento dell’assetto societario, È molto probabile che tutto venga fatto entro la prima metà di dicembre, data utile per Ferrovie dello Stato e per gli altri soggetti coinvolti per completare positivamente l’operazione". "Noi vigileremo fino in fondo per assicurarci che questa operazione di salvataggio degli stabilimenti e dell’occupazione di Avellino Bologna si realizzi. Il nostro obiettivo rimane quello di dare prospettive alla produzione di autobus nel nostro paese. Dobbiamo fare in fretta anche perché alla fine del mese dicembre scadrà la cassa integrazione per il lavoratore", conclude il sindacalista.