27 febbraio 2019- 20:24 Iia: Mise, presentate linee guida piano, si apre fase nuova

Roma, 27 feb. (AdnKronos) - "Siamo di fronte ad un piano industriale concreto e dettagliato che pone le basi per il rilancio della produzione nei siti di Bologna e Flumeri e la salvaguardia dei lavoratori. Molti passi sono stati compiuti finora per evitare di disperdere il patrimonio accumulato in questi anni in Italia nella produzione di autobus". Così in una nota il vice capo di gabinetto del ministero dello Sviluppo economico, Giorgio Sorial al termine del tavolo su Industria Italiana Autobus a cui hanno partecipato il ministero del Lavoro, la Regione Campania, la Regione Emilia Romagna, Invitalia, azienda e sindacati.IIA, sottolinea Sorial, "può adesso contare su un assetto azionario stabile e una dirigenza che marca la discontinuità rispetto alla gestione precedente. Si apre quindi una fase nuova che porterà in tempi brevi al rilancio dell’azienda attraverso l'implementazione del Piano industriale".L'incontro si è aperto con l'illustrazione del nuovo assetto societario dell'azienda, deliberato lo scorso 29 gennaio con l'ingresso di Invitalia, ed è proseguito con la presentazione delle linee guida del nuovo piano industriale 2019-2021, che prevede il rilancio della produzione di autobus nei siti di Bologna e Flumeri.