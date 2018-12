12 dicembre 2018- 14:31 Il 97% degli studenti non conosce misure sicurezza

Roma, 12 dic. (AdnKronos) - La sicurezza nei luoghi pubblici è il tema caldo del momento per la generazione Z e le scuole, luogo nel quale i ragazzi passano la maggior parte del loro tempo, sono fra i luoghi più a rischio di tutti. Nonostante la situazione di emergenza, il 97% degli studenti della Community ScuolaZoo, la più grande community di studenti online d’Italia, confessa di non sapere quali siano con esattezza le misure di sicurezza che le scuole dovrebbero rispettare. ScuolaZoo, da sempre al fianco degli studenti, ha lanciato un’iniziativa di sensibilizzazione e informazione sul tema per spiegare loro come reagire all'emergenza e non farsi trovare impreparati.Una campagna diretta e immediata veicolata attraverso un #SALLO, l’inconfondibile format video ScuolaZoo, per spiegare ai ragazzi come comportarsi in caso di emergenza e di evacuazione a scuola e attraverso una serie di informazioni in pillole pubblicate via instastories per informare i ragazzi sulle norme di sicurezza a cui devono essere conformi le loro aule e i loro edifici scolastici e su come fare a denunciare le anomalie. Una campagna di informazione che ha raggiunto gli studenti d’Italia attraverso i loro canali social preferiti con oltre due milioni di visualizzazioni totali in 36 ore.ScuolaZoo non è solo il media brand che gli studenti ascoltano, è anche quello a cui parlano e si raccontano. Sempre attraverso le stories di Instagram, ScuolaZoo ha chiesto ai ragazzi della community di inviare le prove delle situazioni di fatiscenza nelle loro scuole. Le decine di immagini ricevute hanno generato un reportage fotografico preoccupante che ritrae scale allagate, bagni inagibili e anti-igienici, porte di sicurezza incatenate e estintori mancanti.Gli studenti passano le loro giornate sotto dei tetti pericolanti, che troppo spesso finiscono per travolgerli; sono intrappolati da uscite di emergenza non funzionanti o che sono bloccate. La scuola, invece, dovrebbe essere la casa degli studenti, un luogo sicuro dove esprimersi, crescere e imparare in totale sicurezza. ScuolaZoo affronta quotidianamente questa problematica attraverso la rubrica #ScuoleAPezzi proprio per denunciare tutti i casi di edilizia scolastica fatiscente che gli studenti stessi segnalano. E attraverso questa iniziativa per la sicurezza, lancia il nuovo progetto #CostruisciIlTuoMondo, per un’azione dal basso che guarda al benessere delle nuove generazioni.ScuolaZoo è il media brand degli studenti italiani con 3 milioni di utenti al mese. Nata nel 2007 da un’idea di Paolo De Nadai e Francesco Nazari Fusetti per contrastare gli episodi di mala istruzione, ScuolaZoo è oggi una testata giornalistica che informa gli studenti con il loro linguaggio e senza filtri. ScuolaZoo è anche il terzo diario scolastico più venduto d’Italia e il primo network nazionale di Rappresentanti d’Istituto che collabora per una scuola migliore con e per gli studenti. ScuolaZoo è una società di OneDay Group, che mette le nuove Generazioni al centro.