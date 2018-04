23 aprile 2018- 06:55 Il caldo fa crac, arriva il crollo

(AdnKronos) - Clima pazzo. Il tepore attuale sarà solo effimero, di breve durata. E' in arrivo una rottura, un cambio, uno strappo nello scenario meteorologico a scala europea. Sole e caldo ci terranno compagnia almeno fino al 25 aprile: l'anomalo anticiclone che da diversi giorni ormai domina su tutta Europa è pronto a regalare una giornata all'insegna del caldo fuori stagione e del bel tempo. A seguire, una blanda circolazione instabile darà il primo colpo al muro anticiclonico, prima di un crollo definitivo atteso proprio a fine mese.Mercoledì 25 - spiegano gli esperti del sito ilmeteo.it - il sole splenderà da Nord a Sud, qualche raro piovasco pomeridiano sarà maggiormente possibile tra bellunese, trevigiano e udinese; in serata e nel corso della notte, a seguito del transito di una circolazione instabile a Nord delle Alpi, temporali sparsi raggiungeranno i rilievi alpini centro-orientali, con fenomeni a tratti intensi e parziale interessamento anche delle Prealpi venete e lombarde entro la mattinata del 26 aprile.Nella giornata della Liberazione i valori termici attesi saranno ancora superiori alla media stagionale soprattutto al Nord e parte delle regioni centrali: fino a 28°C a Bolzano, 26 a Milano, Trento, Trieste, 27 a Bologna e 25° a Firenze. A Roma non si supereranno i 22°C, così come a Napoli, mentre a Bari si arriverà fino a 26°C.