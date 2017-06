IL CENTRO RICERCHE BRACCO FESTEGGIA 10 ANNI E GUARDA AL FUTURO DELLA DIAGNOSTICA PER IMMAGINI

Colleretto Giacosa (To), 30 giu. (Adnkronos) - Presente e futuro della diagnostica per immagini, una delle scoperte più importanti della medicina perché permette di 'vedere' il corpo umano dal 'di dentro', protagonisti del simposio scientifico 'Le scienze della vita e l'imaging del futuro', promosso al Centro ricerche Bracco che ha così festeggiato i 10 anni di nascita nel Bioindustry Park di Colletetto Giacosa, nel Canavese, nell'ambito delle celebrazioni per i 90 anni del gruppo che, nato nel 1927, è oggi leader globale dei mezzi di contrasto con un fatturato consolidato di oltre 1,3 mld di euro, di cui l'87% realizzato all'estero. All'incontro hanno partecipato, tra gli altri, il Premio Nobel per la Chimica 1987Jean-Marie Lehn e Sam Gambhir, professore di Radiologia alla Stanford University. "Puntare con lungimiranza sulla ricerca e sui mezzi di contrasto ha fatto di noi un leader globale dell’imaging diagnostico, un comparto delle scienze della vita tecnologicamente avanzatissimo - ha spiegato nel suo intervento Diana Bracco, presidente e ad dell'omonimo gruppo - oggi una procedura a raggi X su tre nel mondo è fatta con mezzi di contrasto Bracco: un dato di grande soddisfazione per un’impresa familiare e, credo, per l’intero Paese. La nostra storia continua ad arricchirsi di pagine importanti perché l’attività di ricerca in Bracco non si ferma mai, come dimostrano i nostri prodotti per risonanza magnetica e l’ultima scoperta, le microbolle per ultrasonografia, che ci hanno proiettato in un futuro in cui la diagnostica per immagini darà sempre più la possibilità di operare nell’infinitamente piccolo, a livello molecolare. Grazie all’evoluzione tecnologica delle apparecchiature per imaging, i mezzi di contrasto diventeranno vere sonde intelligenti e in futuro vedere sarà già curare". Durante il simposio, oltre ad una sessione più prettamente scientifica, si è fatto, poi, il punto sul ruolo della ricerca e dell'innovazione, elementi fondamentali per la crescita e lo sviluppo del sistema Paese, e sulla necessità di trovare formule nuove per l’inserimento di giovani talenti nel tessuto industriale italiano. "La nostra è prima di tutto una battaglia culturale - ha evidenziato a questo proposito Diana Bracco - oggi è indispensabile che i giovani ricercatori italiani ritrovino l’orgoglio per ciò che fanno don questi dieci anni di attività il nostro centro ricerche di Colleretto Giacosa ha costruito una solida tradizione di ricerca industriale e tecnologica, svolgendo un ruolo importante sia come sbocco occupazionale, sia come palestra di formazione per tanti giovani meritevoli".