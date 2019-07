24 luglio 2019- 07:54 Il saluto di Theresa May

Londra, 24 lug. (AdnKronos) - Boris Johnson sarà stasera il nuovo primo ministro britannico, succedendo a Theresa May. La premier uscente prenderà parte intorno alle 13, ora italiana, al question time alla Camera dei Comuni e poi terrà un ultimo discorso davanti a Downing Street. Successivamente, si recherà a Buckingham Palace per rassegnare formalmente le sue dimissioni nelle mani della regina Elisabetta. Johnson sarà quindi ricevuto dalla sovrana, prima di prendere possesso della residenza di Downing Street, dove terrà il suo primo discorso da premier. L'annuncio dei membri del suo nuovo governo è atteso tra la tarda serata di oggi e domani. Sempre giovedì, Johnson interverrà ai Comuni, dove illustrerà il suo piano per la Brexit. Ieri, nel suo discorso dopo l'annuncio della vittoria per la leadership dei Conservatori sul rivale Jeremy Hunt, Johnson ha confermato l'intenzione di realizzare la Brexit e riunire il Paese e il partito, dopo le aspre divisioni degli ultimi mesi.