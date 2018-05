6 maggio 2018- 17:11 Il Toro ferma il Napoli, Juve a un passo dal titolo

Roma, 6 mag. - (AdnKronos) - Il Napoli non va oltre il pareggio in casa con il Torino e la Juventus è virtualmente campione d'Italia. Il 2-2 del San Paolo consegna in pratica il settimo titolo consecutivo ai bianconeri, che ieri hanno sconfitto per 3-1 il Bologna. Il vantaggio della Juventus sul Napoli a due giornate dalla fine è di 6 punti ma la squadra di Allegri è nettamente avanti nella differenza reti (+16), che diventerà decisiva in caso di arrivo a pari punti visto il perfetto equilibrio negli scontri diretti. Manca quindi l'ufficialità, ma la Juventus può già festeggiare il 34esimo scudetto della sua storia (al netto dei due titoli revocati dopo i fatti di Calciopoli).