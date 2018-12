2 dicembre 2018- 17:19 Il Toro rimonta, pari Frosinone-Cagliari e Sassuolo-Udinese

Roma, 2 dic. (AdnKronos) - Il Torino batte 2-1 il Genoa in rimonta mentre il Frosinone pareggia 1-1 in casa con il Cagliari e pari a reti inviolate tra Sassuolo e Udinese. Questi i verdetti delle tre gare delle 15 valide per la 14esima giornata del campionato di Serie A. I granata grazie al successo sul Genoa salgono a 21 punti in classifica al sesto posto, in attesa della gara della Roma con l'Inter, mentre il Genoa resta a 15. Piccolo passo avanti per il Sassuolo che sale a 20 punti e per l'Udinese di Nicola che con il pari si porta a 13 punti, quart'ultimo con l'Empoli. Pareggio che serve a poco al Frosinone che - con il pari con i sardi - si porta a 8 punti, mentre il Cagliari sale a 16.Il Torino di Mazzarri, al rientro in panchina dopo il malore, si impone 2-1 in casa contro il Genoa grazie alle reti di Anzaldi al 47' del primo tempo e di Belotti su calcio di rigore per un fallo su Iago Falque al 50' ribaltando in pochi minuti il vantaggio iniziale del Genoa con Kouame al 36' della prima frazione, nonostante l'inferiorità numerica dei genoani per l'espulsione di Romulo al 27'. Nel secondo tempo molte occasioni da entrambe le parti ma il risultato non cambia regalando tre punti importanti ai granata per la zona Europa League.Il pareggio non basta al Frosinone a riavvicinare la zona salvezza. I ciociari a lungo in vantaggio al Benito Stirpe chiudono 1-1 con il Cagliari. Al gol di Cassata al 14' del primo tempo ha risposto Farias al 77'. Frosinone in vantaggio grazie ad un lancio in area sulla destra per Zampano che fa da torre in mezzo per l'accorrente Cassata che con un preciso destro rasoterra in diagonale infila Cragno. Il pari degli ospiti arriva grazie a Joao Pedro che dal vertice destro dell'area centra di prima in mezzo per l'accorrente Farias che in scivolata di sinistro insacca il pallone a fil di palo alla destra di Sportiello. Cagliari che poi nel finale resta in dieci per l'espulione di Barella per doppia ammonizione. Termina invece 0-0 tra Sassuolo e Udinese, con i neroverdi che si sono visti annullare con il Var un gol di Duncan. Da azione d'angolo l'ex interista aveva realizzato sotto porta dopo l'assist di Ferrari ma era in netto fuorigioco e giustamente è arrivata la segnalazione del Var.