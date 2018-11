13 novembre 2018- 18:16 Iliad: in Italia 2,23 mln clienti a fine settembre, fatturato di 55 mln

Parigi, 13 nov. (AdnKronos) - A fine settembre Iliad conta in Italia oltre 2,23 milioni di clienti. Ad annunciarlo è l'operatore tlc francese che ha lanciato le sue attività mobile nella penisola lo scorso 29 maggio. Il fatturato di Iliad in Italia si attesta a 55 milioni di euro.Il gruppo, sottolinea Iliad in occasione della presentazione dei risultati dei primi nove mesi, conta oltre 2,23 milioni di clienti mobile dopo 4 mesi dal suo lancio. A titolo di paragone Iliad, quando ha lanciato Free Mobile in Francia, aveva raggiunto la soglia di 2,6 milioni di abbonati in tre mesi. Ora il marchio, sottolinea Iliad, "è conosciuto in Italia da 4 italiani su 5 contro 1 su 10 al momento del lancio".