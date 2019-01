15 gennaio 2019- 13:22 Illumia: firma partnership con Open Fiber per fibra

Roma, 15 gen. (AdnKronos) - Illumia ha firmato una partnership con Open Fiber che permetterà all’operatore elettrico di offrire la connessione alla fibra ottica oltre alla fornitura di energia e gas. In questo modo, si amplierà ancora il carnet di prodotti del family business bolognese, operatore del mercato libero dell’energia elettrica e gas, che entro il primo semestre del 2019 approderà nel mondo della connessione a banda ultra larga. Lo rende noto la società in un comunicato.L’offerta di Illumia sarà attiva nelle 271 città dei cluster A e B in cui Open Fiber sta sviluppando i servizi di connettività in banda ultra larga tramite la tecnologia FTTH (Fiber To The Home). Il piano di Open Fiber prevede la copertura di 19 milioni di unità immobiliari entro il 2023. Grazie all’FTTH l’intera tratta dalla centrale telefonica sino all’abitazione del cliente sarà in fibra ottica, garantendo il massimo delle performance e una velocità fino a 1 Gigabit al secondo (Gbps).Illumia si conferma, quindi, come operatore che punta sull’innovazione delle proprie offerte, integrandole con prodotti e servizi a valore aggiunto. È il caso del kit di lampadine LED a basso consumo, dei servizi assicurativi per casa e persona, fino alla “Illumia Revolution”, l’offerta che permette di avere energia gratis per chi decide di comprare una e-bike. Nel corso del 2019, per i clienti Illumia sarà possibile anche accedere ai servizi in fibra ottica di ultima generazione a condizioni competitive. Ancora più vantaggi per chi sceglierà l’intero pacchetto di Illumia, con energia, gas e internet.