15 gennaio 2019- 13:22 Illumia: firma partnership con Open Fiber per fibra (2)

(AdnKronos) - "Siamo sempre più convinti che in un mercato particolarmente regolato, come quello elettrico, la leva del prezzo sia insufficiente per conquistare la fiducia dei consumatori", ha dichiarato Matteo Bernardi, Amministratore delegato di Illumia. "Noi invece vogliamo dare ai nostri clienti qualcosa di più, anzi di diverso, che faccia cambiare il modo di pensare all’energia. E poi vogliamo continuare a crescere. La partnership con Open Fiber va esattamente in questa direzione", ha aggiunto.L’accordo siglato con Open Fiber rappresenta un passo strategico per il piano di sviluppo del gruppo Tremagi, la holding che controlla le attività di Illumia, con circa 1 miliardo di fatturato e quasi 300.000 clienti su tutto il territorio nazionale, che punta da sempre all’innovazione strategica e tecnologica, anche favorendo l’adozione della fibra ottica in tutto il Paese.