ILVA: 10.000 OCCUPATI, CIGS PER MASSIMO 4.100 ADDETTI (2)

16 giugno 2017- 18:14

(AdnKronos) - "I commissari straordinari hanno indirizzato prioritariamente l’attività della negoziazione in esclusiva alla tutela dei livelli occupazionali", sottolinea la società in una nota. "I lavoratori che non verranno assunti dall’acquirente, infatti, rimarranno in capo all’Amministrazione Straordinaria per tutta la durata del programma e potranno essere impiegati nelle attività di bonifica e decontaminazione. Nessun lavoratore sarà dunque, in ogni caso, lasciato privo di protezione".