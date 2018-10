12 ottobre 2018- 11:23 Ilva: ArcelorMittal cede 4 siti europei a Liberty House

Roma, 12 ott. (AdnKronos) - ArcelorMittal, nell'ambito del progetto di acquisizione dell'Ilva e secondo quanto previsto con l'Antitrust Ue, cede quattro siti europei a Liberty House: ArcelorMittal Ostrava (Repubblica Ceca), ArcelorMittal Galati (Romania), ArcelorMittal Skopje (Macedonia) e lo stabilimento di Piombino di ArcelorMittal. Lo rende noto il colosso siderurgico in un comunicato. Il perfezionamento dell'operazione è condizionato al perfezionamento dell'acquisizione dell'Ilva, al via libera da parte dell'Antitrust Ue e alla conclusione della fase di consultazione dei comitati aziendali locali e europei.Inoltre, sottolinea ArcelorMittal, "sono ancora in corso le trattative per la cessione di altri asset: ArcelorMittal Dudelange in Lussemburgo e diversi asset a Liegi in Belgio.