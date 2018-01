ILVA: ARCELORMITTAL, CIRCA 300 MLN DOLLARI PER RISANAMENTO AMBIENTALE IN 2018

31 gennaio 2018- 17:20

Roma, 31 gen. (AdnKronos) - ArcelorMittal, attraverso Am InvestCo, investirà nell'Ilva "circa 300 milioni di dollari per il risanamento ambientale". E' quanto si legge nelle slide presentate dal colosso siderurgico in occasione della presentazioni dei risultati per il 2017 e sottolineando che l'acquisizione dell'Ilva rappresenterà "sinergie per 310 milioni di euro". L'obiettivo del gruppo guidato da Lakshmi Mittal, presidente e Ceo di ArcelorMittal, "è quello di riportare l'Ilva ad essere un leader nella forniture dell'acciaio in Italia" e "di far crescere la produzione con i nuovi prodotti Hav (High Added Value)". ArcelorMittal, sottolinea la società nel corso della conference call con gli analisti, "continuerà a lavorare a stretto contatto e in modo costruttivo con la Commissione Europea per far emergere le logiche della proposta di acquisizione dell'Ilva e i benefici che quest'acquisizione produrrà all'industria, ai clienti, ambiente e all'economia locale". In seguito al perfezionamento dell'operazione da 1,8 miliardi di euro, ArcelorMittal "consoliderà per intero l'Ilva nel suo bilancio". La 'nuova Ilva' sarà inserita in bilancio con circa 1 miliardi di euro di capitale netto e senza debiti finanziari e senza esposizione a lungo termine. Dopo che l'operazione sarà perfezionata "ArcelorMittal procederà ad avviare immediatamente il piano di risanamento ambientale e gli altri investimenti. Infine è previsto che Ilva sarà inserito nell'ebitda di ArcelorMitall nel primo anno e contribuirà al cash flow a partire del terzo anno sulla base delle condizioni del mercato del 2016".