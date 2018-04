27 aprile 2018- 15:35 Ilva: Bellanova, continueremo a lavorare fino all'ultimo

Roma, 27 apr. (AdnKronos) - "Continueremo a lavorare fino all’ultimo, e fino a che ci saranno spazi praticabili di confronto e trattativa". Così Teresa Bellanova, viceministro allo Sviluppo Economico, intervenendo a Trieste dove è impegnata in un confronto sui temi del lavoro."Chi, alla guida della Regione Puglia, invoca da mesi l’abbraccio con i 5Stelle - rileva Bellanova- sostiene l’alleanza con coloro che nel corso della campagna elettorale e nei giorni scorsi in sede europea hanno continuato a perorare la chiusura dell’Ilva, che significa tutti licenziati, nessuno escluso, e danni enormi, incalcolabili e irreparabili, per l’ambiente e la salute dei cittadini". "Chi accusa il Governo di lavoro sporco per aver perseguito l’obiettivo di tenere insieme salute, lavoro, ambiente, ha alimentato e nutrito fino all’inverosimile un conflitto tra livelli istituzionali paradossale e allucinante, con l’unico risultato di indebolire chi non deflette ancora dal senso di responsabilità nei confronti di ventimila lavoratori e di una città che all’incuria, all’indifferenza, alla demagogia e alle connivenze, quelle vere, ha pagato un prezzo altissimo", conclude Bellanova.