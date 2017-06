ILVA: BENTIVOGLI, DA GOVERNO DISPONIBILITà A MODIFICARE LEGGE MARZANO

9 giugno 2017- 19:36

Roma, 9 giu. (AdnKronos) - Dal Governo arriva "la disponibilità a modificare la legge Marzano in modo che qualora l'acquirente si dimostri inadempiente dal punto di vista degli investimenti sia possibile riprendere la proprietà da parte dell'amministrazione straordinaria anche durante un processo di cessione". Ad affermarlo è il segretario generale della Fim - Cisl, Marco Bentivogli al termine dell'incontro a Palazzo Chigi sull'Ilva dove, oltre al premier Paolo Gentiloni e al ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda erano presenti anche i Commissari."E' una cosa molto utile perché ci consente di avere maggiori garanzie anche per altre vertenze come la vertenza dell'ex Lucchini", sottolinea il leader della Fim.