ILVA: BENTIVOGLI, ORA NEGOZIATO, FARO SU OCCUPAZIONE, AMBIENTE E RILANCIO

6 giugno 2017- 11:05

Roma, 6 mag. (AdnKronos) - Dopo la firma del decreto di aggiudicazione del complesso industriale del gruppo Ilva ad Am Investco (ArcelorMittal-Marcegaglia) si aprirà nelle prossime settimane il negoziato con i sindacati che da parte sindacale si concentrerà su tre priorità: la salvaguardia dei livelli occupazionali, il processo di ambientalizzazione e il rilancio della competitività del gruppo. Ad affermarlo all'Adnkronos è il segretario generale della Fim - Cisl, Marco Bentivogli dopo la firma del decreto ieri da parte del ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda."L'aspetto importante -sottolinea Bentivogli- è che il ministro, in occasione dell'aggiudicazione della gara ad Am Investco, ha ribadito la necessità della modifica del piano in funzione di una maggiore ricaduta occupazionale anche agendo con anticipo con gli interventi relativi all'ambientalizzazione. Puntando, in particolare, ad una ripresa più rapida di un tonnellaggio maggio in modo da avere una ricaduta occupazione più importante", rileva il leader della Fim.Si tratta, spiega ancora Bentivogli, "di un ottimo viatico per il negoziato sindacale che si aprirà nelle prossime settimane e che a tempo fino a settembre. Salvaguardia dell'occupazione, ambientalizzazione e rilancio della competitività sarà il faro del negoziato". La prossima settimana i sindacati dovrebbero recarsi a Palazzo Chigi per un incontro sull'Ilva con il premier Paolo Gentiloni e il ministro Carlo Calenda.