ILVA: BENTIVOGLI, ORA NEGOZIATO, FARO SU OCCUPAZIONE, AMBIENTE E RILANCIO (2)

6 giugno 2017- 11:05

(AdnKronos) - L'aggiudicazione della gara, rileva ancora Bentivogli, "era attesa anche perché le regole erano precise. Era noto e chiaro che il Governo non aveva alternativa e, nel rispetto della normativa nazionale ed europea, doveva aggiudicare la gara". Per quanto riguarda il rilancio dell'offerta annunciato nei giorni scorsi da parte della cordata Jindal-Delfin (la finanziaria di Leonardo Del Vecchio) "sapevamo che in questa fase i rilanci non erano ammissibili. Le buste erano chiuse da mesi e l'unica modalità per poter accogliere l'offerta era annullare la gara. Una decisione che non spettava a noi ma al Governo". Comunque, osserva, "su questa vicenda dell'Ilva si è perso già troppo tempo".All'incontro di Palazzo Chigi, sottolinea ancora Bentivogli, "ribadiremo le nostre perplessità. Vogliamo che tutto il Governo sia al fianco del sindacato per verificare la reale volontà della cordata Am Investco di salvaguardare i livelli occupazionali, di focalizzarsi sul processo di ambientalizzazione e la sua volontà di investire per il rilancio del gruppo".